Собянин призвал готовиться к любым погодным катаклизмам в Москве

Москва, 25 ноября. Москва является северным городом, поэтому необходимо быть готовыми к любым погодным условиям. Таким мнением поделился столичный мэр Сергей Собянин.

Градоначальник призвал не обманываться глобальным потеплением, так как в столице может наступить любая погода из-за географического расположения. Катаклизмы способны вызвать аварии и перебои, которые городские службы должны предупреждать и не допускать.

«Мы северный город, и разговоры о потеплении климата не должны нас вводить в заблуждение. Сегодня потеплело, а завтра замерзло так, что мало не покажется», — сообщил мэр.

Ранее Собянин заявил, что получил повторную прививку от коронавирусной инфекции. Самочувствие градоначальника после ревакцинации было прекрасным. Мэр отметил, что инъекцию сделал препаратом «Спутник Лайт».