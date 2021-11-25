Ростех испытывает парашютную систему для прыжков со служебными собаками

Москва, 25 ноября. Российские военные со следующего года начнут получать парашютные системы, предназначенные для прыжков со служебными собаками. Об этом сообщили в пресс-службе холдинга «Технодинамика» госкорпорации «Ростех».

Разработчик планирует завершить государственные испытания приспособления до конца этого года. Аналогов этой системы в России нет. Она позволит кинологам совершать прыжки с парашютом вместе с собаками, передает ТАСС.

«Поставки подвесной системы собаки в Минобороны РФ начнутся в 2022 году после принятия изделия на снабжение и присвоения конструкторской документации литеры О1 (серийное производство)», — сообщили в холдинге.

Парашютная система рассчитана на собак до 45 килограммов. Ее создатели отметили, что после приземления животные ведут себя адекватно и готовы к выполнению служебных обязанностей.

Генеральный директор холдинга «Вертолеты России» госкорпорации «Ростех» Андрей Богинский ранее рассказал о планах превратить перспективный российский ударный вертолет в опционально пилотируемый. Боевая машина получит возможность дистанционного управления.