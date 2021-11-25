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«Разбитый горем» Садальский оправдался за свое отсутствие на похоронах Руслановой

Общество
«Разбитый горем» Садальский оправдался за свое отсутствие на похоронах Руслановой
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Москва, 25 ноября. Актер Станислав Садальский тяжело переживает уход актрисы Нины Руслановой. Он признался, что сильно разбит горем. Это не позволило ему прийти и проводить подругу в последний путь.

Именно Садальский был первым, кто публично сообщил о смерти Руслановой. На своей странице в социальной сети Instagram он выложил фотографию и поделился с подписчиками своей болью.

«Не смог пойти на прощание в дом кино. Хоть и отменил репетиции — не хочу публичности», — признался Садальский.

Актер добавил, что Русланову в последнее время часто посещали мрачные мысли. Она буквально ждала своего последнего часа и называла смерть «избавлением».

«Наверняка не раз каждый задумывался о том, что же будет потом. Кто-то боится наступления этого момента, кто-то с нетерпением его ждет, а некоторые просто живут и не вспоминают о том, что рано или поздно жизнь подойдет к концу», — порассуждал Садальский.

В конце своего поста он попросил прощения у коллеги и попрощался с ней. Он рассказал, что традиционно подготовил рюмку со спиртным и нарезанные апельсины под закуску.

«Разбитый горем» Садальский оправдался за свое отсутствие на похоронах Руслановой
Prt Scr instagram.com / @stassadal

Поклонники выразили свои соболезнования. По их мнению, смерть Руслановой изменила Садальского. За несколько дней актер сильно похудел и даже поседел.

«На этом фото вы очень красивый. Грусть в глазах», — написал фанат.

«Вы очень красивый на этой фотографии, Стас, такой задумчивый», — отметил другой.

«Боже мой, он буквально разбит своим горем. Земля пухом!» — прокомментировал третий.

Ранее Садальский написал, что смерти Руслановой поспособствовало ее одиночество, которое преследовало советскую звезду в конце жизни. Знаменитость долго восстанавливалась после перенесенного инсульта, но в своей беде оставалась одна.

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смерть фото русланова садальский
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