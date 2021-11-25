«Разбитый горем» Садальский оправдался за свое отсутствие на похоронах Руслановой

Москва, 25 ноября. Актер Станислав Садальский тяжело переживает уход актрисы Нины Руслановой. Он признался, что сильно разбит горем. Это не позволило ему прийти и проводить подругу в последний путь.

Именно Садальский был первым, кто публично сообщил о смерти Руслановой. На своей странице в социальной сети Instagram он выложил фотографию и поделился с подписчиками своей болью.

«Не смог пойти на прощание в дом кино. Хоть и отменил репетиции — не хочу публичности», — признался Садальский.

Актер добавил, что Русланову в последнее время часто посещали мрачные мысли. Она буквально ждала своего последнего часа и называла смерть «избавлением».

«Наверняка не раз каждый задумывался о том, что же будет потом. Кто-то боится наступления этого момента, кто-то с нетерпением его ждет, а некоторые просто живут и не вспоминают о том, что рано или поздно жизнь подойдет к концу», — порассуждал Садальский.

В конце своего поста он попросил прощения у коллеги и попрощался с ней. Он рассказал, что традиционно подготовил рюмку со спиртным и нарезанные апельсины под закуску.

Prt Scr instagram.com / @stassadal

Поклонники выразили свои соболезнования. По их мнению, смерть Руслановой изменила Садальского. За несколько дней актер сильно похудел и даже поседел.

«На этом фото вы очень красивый. Грусть в глазах», — написал фанат.

«Вы очень красивый на этой фотографии, Стас, такой задумчивый», — отметил другой.

«Боже мой, он буквально разбит своим горем. Земля пухом!» — прокомментировал третий.

Ранее Садальский написал, что смерти Руслановой поспособствовало ее одиночество, которое преследовало советскую звезду в конце жизни. Знаменитость долго восстанавливалась после перенесенного инсульта, но в своей беде оставалась одна.