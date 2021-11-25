Ректор МФТИ Ливанов удивился американским санкциям в отношении вуза

Москва, 25 ноября. Санкции Соединенных Штатов против Московского физико-технического института (МФТИ) являются нецелесообразными. Такое мнение выразил ректор вуза Дмитрий Ливанов.

Вашингтон внес МФТИ в список организаций и физических лиц, подпадающих под экспортные ограничения. Это решение крайне удивило руководство вуза. По словам ректора института, санкции не должны затронуть сложившиеся академические связи с американскими коллегами. Ливанов надеется на плодотворную работу с ведущими учеными в США на благо глобальной науки.

«Мы очень надеемся, что ограничения, накладываемые на МФТИ, не отразятся на тесных академических коллаборациях с американскими университетами и научными институтами», — сообщил Ливанов.

Ранее посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов раскритиковал санкции минпромторга страны в отношении российского вуза. Дипломат уверен, что подобные шаги разрушают перспективы налаживания взаимоотношений между Кремлем и Белым домом.