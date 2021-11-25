Полиция Ставрополья объявила поиск пропавшей после школы девочки

Ставрополь, 25 ноября. Десятилетняя девочка пропала после школы во второй половине дня 24 ноября. Ориентировку распространили в ГУ МВД по Ставропольскому краю.

Девочка 2011 года рождения вышла из учебного заведения и направилась к дому. Но там она не появилась. Сейчас ее местоположение неизвестно. Заявление в полицию поступило в 22:30 часов.

«На поиски несовершеннолетней ориентирован личный состав невиномысской полиции – наряды, несущие службу по обеспечению общественной безопасности, экипажы патрульно-постовой службы», — говорится в сообщении МВД по Ставрополью.

Пропавшая школьница была одета в ярко-салатовую куртку и серую юбку. На голове — шапка с бубенчиком. При ней был розовый рюкзак. Рост ребенка составляет 120-130 сантиметров. Всех, кто обладает информацией о местонахождении девочки, просят обратиться в полицию.

На днях сочинская полиция вернула домой 15-летнюю пропавшую девочку. В ее поисках участвовал весь личный состав УВД по региону, администрация города и волонтеры. Подростка нашли в одном из автомобилей такси.