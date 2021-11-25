Власти Ленобласти собираются увеличить стоимость автомобилей для многодетных семей

Санкт-Петербург, 25 ноября. В Ленинградской области намерены увеличить размеры социальной поддержки для местных жителей. В частности, могут повысить сумму выплаты на автомобиль для многодетных семей.

Соответствующая информация появилась на сайте правительства региона по итогам заседания в среду. В сообщении говорится, что выплаты на автомобиль для многодетных семей могут поднять до 1,95 миллиона рублей — до уровня выплат Санкт-Петербурга. Такая инициатива уже направлена на рассмотрение в комитет по финансам, подчеркнула председатель Комитета по социальной защите населения Анастасия Толмачева.

Депутат Государственной думы Сергей Обухов ранее допустил, что жители России могут получить «новогодние выплаты». По его словам, финансовую поддержку получат наиболее уязвимые категории населения, в том числе граждане пенсионного возраста.