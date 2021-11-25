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Иммунолог Крючков: прививка от COVID-19 может защищать молодых людей дольше полугода

  /   Обновлено: 25 ноября 2021 03:11
Общество
Иммунолог Крючков: прививка от COVID-19 может защищать молодых людей дольше полугода
Невские Новости

Москва, 25 ноября. Минздрав России рекомендует гражданам повторно проходить вакцинацию от коронавируса по истечении шести месяцев. Однако при определенных условиях этот срок может быть увеличен, отметил иммунолог Николай Крючков.

Количество антител, защищающих организм человека от инфекции, со временем уменьшается. В связи с этим необходимо ревакцинироваться. Чем лучше здоровье, тем дольше действует защита, передает радио Sputnik.

«Сейчас существует стандартный период ревакцинации — это шесть месяцев... Для некоторых молодых и здоровых людей без хронических заболеваний, скорее всего, после окончания исследований защитный срок будет еще больше, может быть, даже восемь или девять месяцев», — пояснил специалист.

Академик РАН, директор Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева Елена Голухова ранее объяснила необходимость вакцинации от COVID-19 среди подростков. Многие несовершеннолетние входят в группу риска из-за наличия хронических заболеваний, ожирения или сахарного диабета.

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