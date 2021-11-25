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Крупнейшая распродажа в году «Черная пятница» стартовала в России
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Крупнейшая распродажа в году «Черная пятница» стартовала в России

Общество
Крупнейшая распродажа в году «Черная пятница» стартовала в России
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 25 ноября. Самая большая распродажа в году «Черная пятница» официально началась на территории России. Бренды и ритейлеры продают свои товары со скидками уже в девятый раз.

Традиция проведения магазинами и брендами большой ежегодной распродажи зародилась в Соединенных Штатах. Там «Черная пятница» символизирует приближающееся Рождество.

«В Америке акция стартует сразу после Дня благодарения, одного из важнейших для жителей этой страны праздников. В этом году распродажа приходится на 26 ноября», — пишет РИА Новости.

Сотни сетей, магазинов и ритейлеров в России принимают участие в акции и выставляют товары со скидками, однако некоторые начали распродажу раньше. Компания Wildberries рассказала, что за первые дни «Черной пятницы» продажи увеличились втрое.

Ранее профессор Института бизнеса и делового администрирования Игорь Качалов рассказал о товарах-фейках и подделках брендов на распродаже в «Черную пятницу». По его словам, необходимо проверять историю ритейлера и отзывы.

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