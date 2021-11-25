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Наполненность газом европейских хранилищ снизилась до 71,7%

  /   Обновлено: 25 ноября 2021 03:06
Экономика
Наполненность газом европейских хранилищ снизилась до 71,7%
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Берлин, 25 ноября. Отбор газового топлива из европейских хранилищ стремительно растет. Показатель превысил уже полмиллиарда кубометров в сутки, следует из данных Gas Infrastructure Europe.

Несмотря на то, что 23 ноября европейские ПХГ были пополнены на 19 миллионов кубометров, за прошедшее время отбор из них составил порядка 514 миллионов кубометров. Это является рекордом как за начавшийся с октября отопительный сезон, так и за последние полгода. Столь низкие показатели были зафиксированы лишь в начале марта.

При этом в целом наполненность газовых хранилищ Европы упала до 71,7 процента, составив порядка 77,4 миллиарда кубометров. Данный показатель был достигнут, в том числе из-за отбора топлива из принадлежащих «Газпрому» европейских ПКГ.

Ранее Россия выразила готовность обеспечить Европе бесперебойную поставку голубого топлива. Об этом сообщил президент страны Владимир Путин во время беседы с премьер-министром Италии Марио Драги.

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