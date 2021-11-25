Молодой человек поджог комнату с двумя приятелями под Курганом

Курган, 25 ноября. Двое мужчин погибли в результате пожара в жилом доме в Шадринском районе Курганской области. Следователи предполагают, что поджог устроил приятель погибших – молодой человек 2001 года рождения.

По версии следствия, накануне подозреваемый гостил в доме, где жил один из погибших. Между молодыми людьми произошла ссора. Когда пострадавшие легли спать, их друг облил пол бензином и поджег. Вспыхнул огонь, и подозреваемый скрылся с места преступления.

«После тушения пожара в ходе осмотра места происшествия были обнаружены тела двух мужчин 1999 и 1988 годов рождения», — следует из сообщения следственного управления СК РФ по региону.

Недавно жителя Волчанска приговорили к 12 годам тюрьмы за поджог дома с родственниками. В результате пожара погибла 30-летняя жена осужденного, а также пострадали его сын и еще один член семьи.