Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 ноября 03:39
03:36
Экономика
Эксперт по энергетике Гончар: шантаж России «СП-2» может дать Украине шанс
03:35
Общество
Вильфанд предупредил жителей Европейской России о резком потеплении в конце ноября
03:33
Общество
Собянин призвал готовиться к любым погодным катаклизмам в Москве
03:31
Армия
Ростех испытывает парашютную систему для прыжков со служебными собаками
03:23
Общество
«Разбитый горем» Садальский оправдался за свое отсутствие на похоронах Руслановой
03:22
Общество
Ректор МФТИ Ливанов удивился американским санкциям в отношении вуза
03:16
Происшествия
Полиция Ставрополья объявила поиск пропавшей после школы девочки
03:13
Общество
Власти Ленобласти собираются увеличить стоимость автомобилей для многодетных семей
03:11
Общество
Иммунолог Крючков: прививка от COVID-19 может защищать молодых людей дольше полугода
03:10
Общество
Крупнейшая распродажа в году «Черная пятница» стартовала в России
Все новости

Молодой человек поджог комнату с двумя приятелями под Курганом

Происшествия
Молодой человек поджог комнату с двумя приятелями под Курганом
 /  ПолитРоссия

Курган, 25 ноября. Двое мужчин погибли в результате пожара в жилом доме в Шадринском районе Курганской области. Следователи предполагают, что поджог устроил приятель погибших – молодой человек 2001 года рождения.

По версии следствия, накануне подозреваемый гостил в доме, где жил один из погибших. Между молодыми людьми произошла ссора. Когда пострадавшие легли спать, их друг облил пол бензином и поджег. Вспыхнул огонь, и подозреваемый скрылся с места преступления.

«После тушения пожара в ходе осмотра места происшествия были обнаружены тела двух мужчин 1999 и 1988 годов рождения», — следует из сообщения следственного управления СК РФ по региону.

Недавно жителя Волчанска приговорили к 12 годам тюрьмы за поджог дома с родственниками. В результате пожара погибла 30-летняя жена осужденного, а также пострадали его сын и еще один член семьи.

Вернуться назад
Все новости / Происшествия / Молодой человек поджог комнату с двумя приятелями под Курганом
следственный комитет поджог ск россии курганская область
Комментировать