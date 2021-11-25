Депутаты Госдумы предложили выдавать QR-коды «неофициально» переболевшим COVID-19

Москва, 25 ноября. Двум дополнительным категориям россиян предложили выдавать QR-коды о вакцинации от COVID-19, либо перенесенном заболевании. Речь идет о гражданах, привитых иностранными вакцинами, а также переболевших «неофициально».

Соответствующие поправки к законопроекту о QR-кодах подготовили депутаты Государственной думы от партии ЛДПР. Инициативу они объяснили тем, что все граждане России с антителами к коронавирусу должны иметь равные права. Как сообщил зампред ЛДПР Ярослав Нилов, их иммунитет ничем не отличается от тех, кто прошел вакцинацию от COVID-19, либо переболел официально, передают «Известия».

«Если для нас важен коллективный иммунитет, необходимо дать им возможность получить QR-код», — заявил депутат.

Кроме того, депутаты предложили «амнистировать» тех, кто получил поддельные QR-коды. По их словам, таким людям нужно дать возможность вакцинироваться по-настоящему и защитить себя от тяжелой формы заболевания.

Система QR-кодов о вакцинации от COVID-19 используется в 77 регионах РФ. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, это обеспечивает хорошие результаты в борьбе с пандемией.