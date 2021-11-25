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Baijiahao: решение Путина посетить ОИ в Пекине изменило позицию Байдена о бойкоте Игр

Политика
Baijiahao: решение Путина посетить ОИ в Пекине изменило позицию Байдена о бойкоте Игр
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Пекин, 25 ноября. Президент США Джо Байден неожиданно отказался от идеи бойкотировать зимние Олимпийские игры в Пекине после того, как посетить церемонию открытия соревнований согласился российский лидер Владимир Путин. На это обратили внимание аналитики китайского издания Baijiahao.

Олимпиада пройдет в феврале 2022 года в столице КНР. К готовящемуся мероприятию в последнее время приковано внимание СМИ. Многих интересует вопрос, кто из лидеров решит посетить ОИ, а также как будут организованы соревнования в период пандемии COVID-19. Еще одним любопытным аспектом являются попытки США дискредитировать Игры на китайской площадке, передает «ПолитРоссия».

Владимир Путин недавно принял приглашение главы КНР Си Цзиньпина и пообещал приехать на открытие Олимпиады. Джо Байден в свою очередь до сих пор не заявил ничего конкретного, однако сменил риторику. На одном из брифингов он заявил, что сам может выступить в качестве американской делегации на Играх в Пекине.

«Но разве это не противоречит прежней позиции его страны? В конце концов, США даже требовали изменить место проведения зимних Олимпийских игр и обращались к другим странам с призывом бойкотировать Олимпиаду в Китае», — отметили аналитики Baijiahao.

Примечательно, что Джо Байден не получал приглашения от Си Цзиньпина. Своими неоднозначными заявлениями он пытается вынудить китайского коллегу сделать первый шаг. Визит в Пекин и встреча с лидерами глав держав может быть крайне выгодна хозяину Белого дома.

Российские спортсмены снова выступят на Играх под флагом Олимпийского комитета России и с названием ROC. Это решение вызвано санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA).

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путин байден олимпиада
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