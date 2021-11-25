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ESPN: Овечкин своей игрой возвращает любовь болельщиков к хоккею

Спорт
ESPN: Овечкин своей игрой возвращает любовь болельщиков к хоккею
Global Look Press  /  © Justin Tang

Вашингтон, 25 ноября. Журналист ESPN Виктория Матиаш решила в канун Дня Благодарения отметить игру российского форварда Александра Овечкина. По ее словам, капитан «Вашингтон Кэпиталз» привлекает людей к хоккею.

Александр Овечкин сейчас совершает рывок в погоне за казалось бы недостижимым рекордом канадца Уэйна Гретцки. По состоянию на среду, ему осталось 149 шайб, чтобы стать лучшим снайпером истории НХЛ. В текущем сезоне российский нападающий уже успел обогнать Марселя Дионна и Бретта Халла, обеспечив себе четвертое место в «гонке». Следующий на очереди — Яромир Ягр.

Виктория Матиаш перед Днем Благодарения ответила на вопрос, за что она благодарна российскому спортсмену. По ее словам, «потенциальный марш Овечкина в учебники по истории» напоминает, почему любовь к игре для болельщиков находится на первом месте.

«Болеем мы за него или нет, но мы всегда будем помнить, где мы находились в тот момент, если/когда Овечкину удастся превзойти Гретцки. Это особенно настолько, насколько возможно», — сообщила журналист ESPN.

В понедельник Александр Овечкин отметился 15-й заброшенной шайбой в этом сезоне. Ему удалось отличиться в матче против «Сиэтл Кракен».

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