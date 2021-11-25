AFM: полувековой A-10 Thunderbolt является наиболее боеспособным истребителем США

Вашингтон, 25 ноября. Самым эффективным и боеспособным истребителем ВВС США является старый A-10 Thunderbolt. Об этом сообщили авторы издания Air Force Magazine.

Первый полет штурмовика состоялся более 50 лет назад, в 1972 году. Через четыре года после этого А-10 вошел в состав авиации Соединенных Штатов и стал лидером в своем классе. Эксперты AFM отмечают, что это единственный американский самолет, боеспособность которого не упала, а выросла, пишет «ПолитРоссия».

«Почтенные А-10 – самые исправные, если не самые боеспособные, самолеты в истребительных войсках. Возможно, благодаря продолжающейся программе обновления, показатели боеспособности A-10 выросли с 71,2% до 72,54% в 2021 году. А-10 проще, чем другие истребители, с меньшим количеством сенсорных систем», – пишут авторы.

Тем не менее, эксперты уверены, боевое судно не способно выполнить все возложенные на него задачи. Специалисты поставили ему рейтинг боеготовности в 72 процента. При этом американскому F-35 издание присудило 68,8 процента, а F-22 всего 50 процентов.

Недавно аналитики американского издания The National Interest объяснили преимущества советского Т-80 перед остальными танками. Авторы подчеркнули эффективность работы боевой машины в условиях низких температур.