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19FortyFive: ржавеющий флот США напоминает «мертвый» советский ВМФ

  /   Обновлено: 25 ноября 2021 02:14
Армия
19FortyFive: ржавеющий флот США напоминает «мертвый» советский ВМФ
flickr.com  /  Tom Turner

Вашингтон, 25 ноября. Текущее состояние боевых кораблей ВМС Соединенных Штатов напоминает мертвый советский флот. Такую параллель провел автор американского издания 19FortyFive Джон Россомандо.

Обозреватель сделал такое сравнение после того, как увидел полосы коррозии на одном из американских кораблей в Норфолке. По его мнению, ржавчина на боевых судах США обозначает деградацию военно-морских верфей. Россомандо отмечает, что главным виновником в этой ситуации является правительство, которое пренебрегает отраслью и нерационально расходует финансы.

«В прошлом месяце я посетил военно-морскую базу Норфолк — штаб Атлантического флота США. То, что я увидел, испугало меня и напомнило истории о ржавеющем российском флоте в дни после распада Советского Союза в 1991 году», — отмечает автор.

Внимание обозреватель уделил ржавеющим Medgar Evers, кораблю-амфибии Arlington и ракетному крейсеру типа Ticonderoga. Причем и другие корабли тоже не казались воплощением американской мощи.

Отставной офицер армии США Брент Иствуд ранее заявил, что РФ превратит Т-72 в настоящего охотника-убийцу. Аналитик считает, что задуманная Минобороны России модернизация танков сделает его равным современным аналогам.

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