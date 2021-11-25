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Sohu: армию России пополнил настоящий «комбайн смерти» БМПТ-72 «Терминатор-2»

Армия
Sohu: армию России пополнил настоящий «комбайн смерти» БМПТ-72 «Терминатор-2»
wikipedia.org  /  Vitaly V. Kuzmin / CC BY-SA 4.0

Пекин, 25 ноября. «Телохранитель танков» БМПТ-72 «Терминатор-2» был принят на вооружение армией России. Об этом пишет китайское издание Sohu.

Автор публикации отмечает, что с развитием противотанковых средств, защита у бронетехники резко снижается. Боевые машины пехоты частично облегчают данную задачу, однако не дают полноценной защиты.

«В таком случае какими особенностями должны обладать "телохранители танков", чтобы обеспечивать эффективную защиту? Этот вопрос в настоящее время является актуальным для разработчиков вооружения», — пишет Sohu.

Автоматические 30-миллиметровые пушки, спаренный пулемет, гранатометы а также управляемые противотанковые ракеты позволит БМПТ-72 «Терминатор-2» обеспечить высокую защиту боевым машинам. В частности новинка сможет с легкостью уничтожать солдат противника, скрывающихся в высоких зданиях и обломках. Благодаря этим возможностям китайские авторы окрестили российскую машину «комбайном смерти».

Недавно аналитики Sohu назвали некогда могущественную Украину несчастной. По мнению авторов, переломный момент для Киева наступил тогда, когда власти выбрали в качестве союзника Вашингтон, а не Москву.

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