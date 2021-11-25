Роскосмос: перекрестные полеты России и США на МКС ожидаются не раньше осени 2022 года

Москва, 25 ноября. Тема перекрестных полетов россиян и американцев на Международную космическую станцию требует согласования. Они начнутся не раньше осени следующего года, сообщил исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев.

Речь идет о полетах российских космонавтов на космических кораблях Crew Dragon и американских астронавтов на «Союзах». В настоящий момент Роскосмос занимается активным обсуждением данного вопроса с правительством, сообщил Крикалев в беседе с ТАСС.

«Уточняются и роли в этом экипаже (корабля "Союз МС-22". — Прим. ред.), и в принципе, если нам удастся согласовать все необходимые документы, перекрестные полеты самое раннее могут начаться осенью 2022 года», — добавил он.

Крикалев также отметил, что экипаж будет уточняться и дальше. На данный момент в состав «Союза МС-22» входят космонавты Сергей Прокопьев, Анна Кикина и Дмитрий Петелин.

Ранее с космодрома Байконур был произведен запуск ракеты «Союз-2.1б» вместе с российским модулем «Причал» для Международной космической станции. Длительность полета составит двое суток, стыковка ожидается 26 ноября в 18:25 по Москве.