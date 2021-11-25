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Бастрыкин поручил провести проверку по факту ДТП с лосем в Подмосковье

Происшествия
Бастрыкин поручил провести проверку по факту ДТП с лосем в Подмосковье
pixabay.com  /  10259 images

Москва, 25 ноября. Правоохранители изучат информацию СМИ о сбитом лосе на подмосковной трассе. О проведении доследственной проверки распорядился глава СК России Александр Бастрыкин.

Один из федеральных каналов 25 ноября показал сюжет о ДТП с участием дикого животного в Подмосковье. В нем говорилось, что водитель сбил лося, после чего оставил умирать его в канаве. На протяжении нескольких дней он пролежал на обочине, после чего его нашел местный егерь. Сейчас животное находится в тяжелом состоянии, его могут умертвить.

«По поручению председателя Следственного комитета Александра Ивановича Бастрыкина по данному сообщению СМИ следственным отделом по городу Дмитров ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки», — заявила представитель ведомства Ольга Врадий.

ДТП с участием лося ранее произошло в Удомельском районе Тверской области. Водитель микроавтобуса Volkswagen Transporter не успел затормозить перед животным, которое выскочило на дорогу.

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