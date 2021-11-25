Новогоднюю елку высотой 22 метра начали устанавливать в Южно-Сахалинске

Южно-Сахалинск, 25 ноября. Улицы Южно-Сахалинска начали украшать к новогодним праздникам. До 1 декабря на площади Ленина планируется установить 22-метровую елку.

Еще три праздничных дерева расположатся на территории городского парка. Директор последнего Виктор Калюжный отметил, что сейчас уже в полной мере работают многие световые конструкции и иллюминация.

К концу месяца начнет функционировать большой светомузыкальный тоннель, подходит к концу монтаж светового фонтана. За счет расширения детского городка там появятся дополнительные световые конструкции, передает ИА SakhalinMedia.

«Уже работает почта Деда Мороза, в конце декабря юных горожан будут ждать на даче Деда Мороза в центре досуга "Теремок". Много интересного ждет любителей активного отдыха — готовится к открытию каток, который будет работать по технологии айсматов», — добавил Калюжный.

В московских парках ранее открылась почта Деда Мороза, которая будет действовать до 21 января. Все ящики выполнены в фиолетовом цвете с изображением снеговиков.