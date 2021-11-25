Париж, 25 ноября. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что вооруженные силы страны будут укреплены в связи с возросшей активностью НАТО у российских границ. По мнению читателей французского издания Le Figaro, подобная мера полностью оправдана.

Шойгу отметил, что речь идет о повышении боевой эффективности армии и усилении потенциала неядерных сил сдерживания условного противника. Аудитория Le Figaro полностью поддержала позицию России.

Как написал пользователь под ником DARIUS47, усиление российской армии является необходимостью, вызванной «подрывным» поведением стан-участниц Североатлантического Альянса. По его мнению, именно они вынуждают Москву увеличивать расходы на военную отрасль.

«Это враждебность стран-атлантистов заставляет Россию принимать меры, тут у нее просто нет альтернативы. К тому же, Россия как государство расплатилась по всем своим долгам, в отличие от некоторых западных стран, включая членов НАТО», — считает он.

Читатель Deja fait добавил, что у США «опять обострилась жажда крови» и поэтому они нагло манипулируют темой Крымского полуострова, чтобы найти предлог для «войны против России».

Ранее Сергей Шойгу рассказал, что страны Альянса активно размещают вооружение и создают инфраструктуру возле границ России. Подобные действия не оставляют стране выбора и вынуждают принимать эффективные контрмеры, подчеркнул министр.