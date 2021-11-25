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Пушков высмеял заявление США о численном превосходстве российских войск у границ

Армия
Пушков высмеял заявление США о численном превосходстве российских войск у границ
council.gov.ru  /  Пресс-служба Совета Федерации РФ

Москва, 25 ноября. США беспокоятся, что численность их военного контингента у российских границ уступает количеству военнослужащих РФ. Сенатор Алексей Пушков иронично предложил Вашингтону потягаться с Пекином у китайских территорий.

Он прокомментировал заявление журналиста Брайана Макдональда о соотношении войск США и России на востоке Европы. Репортер представил инфографику в виде карты региона, на которой показано расположение военного контингента.

«В США очень обеспокоены, что около границы России российские войска по численности сильно превосходят американские. А они с Китаем не хотят потягаться на китайской границе? Там перевес китайской армии неизмеримо больше», — заметил Пушков.

При этом сенатор отметил и некую двойственность стандартов со стороны Соединенных Штатов. Ведь ни у России, ни у Китая на американской границе войск нет вовсе.

Постпред России при ООН Василий Небензя ранее опроверг сообщения о наращивании напряжения на российско-украинской границе. Он пояснил, что все передвижения войск РФ осуществляются строго на территории своей страны.

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