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Украинский школьник напоил 11 сверстников средством для очистки труб

Происшествия
Украинский школьник напоил 11 сверстников средством для очистки труб
gov.spb.ru  /  Пресс-служба Администрации Губернатора Санкт-Петербурга

Житомир, 25 ноября. Уголовное дело возбудили на Украине после массового отравления учеников одной из школ в Житомирской области.

Подросток принес на занятие средство для очистки труб «Крот» и предложил одноклассникам попробовать его на вкус. В итоге 11 детей были доставлены в больницу с ожогами слизистой. Состояние пострадавших на сегодняшний день оценивается как удовлетворительное. Двоих детей уже отпустили домой.

Уголовное дело по статье «Ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей» возбуждено против родителей школьника. Семья же состоит на учете и воспитывает еще двух детей. Если вина родителей будет доказана, то им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.

В Ростовской области в результате сильного отравления скончались трое несовершеннолетних. В больницу была доставлена семья из шести человек.

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