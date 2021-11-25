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Читатели Der Spiegel признали российский газ лучшим и осудили санкции США против «СП-2»
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Читатели Der Spiegel признали российский газ лучшим и осудили санкции США против «СП-2»

  /   Обновлено: 25 ноября 2021 01:07
Общество
Читатели Der Spiegel признали российский газ лучшим и осудили санкции США против «СП-2»

Берлин, 25 ноября. Европе следует бойкотировать ряд американских фирм в ответ на санкции против российского газопровода «Северный поток — 2». Об этом заявили читатели немецкого журнала Der Spiegel.

Они прокомментировали статью издания о введении США рестрикций в отношении «СП-2». Автор материала отметил, что негативную оценку этим действиям дал даже депутат фракции «Союз 90/Зеленые» в бундестаге Омид Норипур, активно выступавший против проекта.

«Вот и зеленым пришлось немного заняться реальной политикой», — отметил читатель.

«В ответ нам нужно бойкотировать некоторые американские фирмы. Фирмы, которые уже давно несут нам зло, вредят обществу и травят здоровье людей», — предложил пользователь Сети.

«Пока мы не сможем покрывать свои потребности в энергии возобновляемыми источниками, нам будет нужен импорт энергоносителей. Россия поставляет нам их уже несколько десятилетий. Ее газ лучше и дешевле», — заявил юзер.

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден и его администрация пытаются добиться исключения санкций против «СП-2» из оборонного бюджета страны. Эти действия вызвали негодование среди республиканцев в Конгрессе США.

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