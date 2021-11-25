Подросток погиб в аварии на трассе М-2 «Крым» в Туле

Тула, 25 ноября. Две легковушки столкнулись на трассе М-2 «Крым». В результате аварии погиб 14-летний подросток и пострадали четыре человека, сообщили в УМВД по Тульской области.

Примерно в 19:30 по московскому времени на участке трассы столкнулись легковые автомобили Mitsubishi Outlander и Kia Ceed. По предварительным данным, автомобилист на кроссовере не справился с управлением и допустил аварию с другой машиной.

«В результате ДТП четверо пострадавших госпитализированы: 13-летний мальчик и трое взрослых. 14-летний мальчик погиб. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа», — следует из сообщения.

В обстоятельствах аварии разбираются уполномоченные органы. Все причины и детали произошедшего устанавливаются.

В этом месяце в Тульской области произошла смертельная авария с участием квадроцикла. В результате ДТП погиб мужчина.