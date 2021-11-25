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Правительство рассмотрит новые меры поддержки бизнеса в связи с введением QR-кодов

  /   Обновлено: 25 ноября 2021 00:54
Экономика
Правительство рассмотрит новые меры поддержки бизнеса в связи с введением QR-кодов
Невские Новости  /  Сергей Борода

Москва, 25 ноября. Минэкономразвития обсудит предложение бизнеса о расширении мер поддержки из-за введения QR-кодов в регионах. Такое поручение ведомству дал премьер-министр Михаил Мишустин.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов ранее обратился к главе правительства с просьбой увеличить поддержку бизнесу, пострадавшему из-за введения новых COVID-ограничений. В связи с этим Мишустин поручил первому вице-премьеру Андрею Белоусову и министру экономического развития Максиму Решетникову рассмотрите этот вопрос, передает РБК.

Титов предложил отказаться от ограничений по заполняемости залов, так как все посетители и так должны предъявить справку о вакцинации. Вместе с этим он считает необходимым внести изменения в программы льготного кредитования ФОТ 3.0.

В числе предложений числится предоставление бизнесу отсрочки по уплате налогов и займам, выданных из бюджетных средств, установка моратория на отключение услуг ЖКУ, если просрочка предприятия по оплате наступила во время действия COVID-ограничений.

Представители пострадавшего от пандемии бизнеса ранее заявили о трудностях при оформлении льготных кредитов под три процента годовых по программе ФОТ 3.0. Подобные жалобы поступили от «Теремка», «Росинтера», «Раковой», Delmar Family и «Шоколадницы»

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