Комплексы «Искандер-М» прошли проверку на оперативное развертывание ракет в Арктике

Москва, 25 ноября. Российские оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М» прошли проверку в условиях Арктики. Полки были оперативно переброшены и развернуты на Новой Земле.

Помимо быстрой транспортировки, командование решило провести полный цикл учебно-боевых тренировок, завершением которых стали боевые запуски ракет. Маневры показали, что комплексы обладают высокими возможностями по переброске и эффективности в экстремальных температурных условиях, пишут «Известия».

«Не многие страны обладают такой возможностью тестировать вооружение в разных природно-климатических зонах», — заявила заведующая кафедрой управления и социальных технологий Северо-Западного института РАНХиГС Инна Ветренко.

Недавно «Искандер-М» провели учебные стрельбы в Ивановской области. Минобороны уточнило, что ракетчики отработали незаметное выдвижение, развертывание и запуск ракет в районах позиционирования.