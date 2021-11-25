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Бюджет России потерял 295,6 млрд рублей из-за нелегальной продажи табака с 2016 года

  /   Обновлено: 25 ноября 2021 00:36
Экономика
Бюджет России потерял 295,6 млрд рублей из-за нелегальной продажи табака с 2016 года
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 25 ноября. Федеральный бюджет России за период с 2016 года до середины 2021 недосчитался 295,6 миллиарда рублей из-за нелегальной продажи табачной продукции. К такому выводу пришла Счетная палата.

При этом большая часть от данной суммы, 246,3 миллиарда рублей, пришлась на средства, недополученные с табачного акциза. Остальные 49,3 миллиарда — с налога на добавленную стоимость, который не был уплачен. Всего же за последние пять лет процент нелегального табака в России вырос почти в десять раз, с 1,1% до 10,7%, передает РБК.

Как считают в Счетной палате, такая тенденция обусловлена тем, что российская ставка табачного акциза превышает показатель стран ЕАЭС на 39-50%. Из-за этого более дешевые сигареты завозят из таких государств, как Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия.

Ранее в Счетной палате проанализировали повышение заработной платы медицинским работникам за счет дополнительных средств. Оказалось, что от общего объема было задействовано лишь 2,7%.

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счетная палата бюджет россии продажа табака нелегальный табак
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