Бюджет России потерял 295,6 млрд рублей из-за нелегальной продажи табака с 2016 года

Москва, 25 ноября. Федеральный бюджет России за период с 2016 года до середины 2021 недосчитался 295,6 миллиарда рублей из-за нелегальной продажи табачной продукции. К такому выводу пришла Счетная палата.

При этом большая часть от данной суммы, 246,3 миллиарда рублей, пришлась на средства, недополученные с табачного акциза. Остальные 49,3 миллиарда — с налога на добавленную стоимость, который не был уплачен. Всего же за последние пять лет процент нелегального табака в России вырос почти в десять раз, с 1,1% до 10,7%, передает РБК.

Как считают в Счетной палате, такая тенденция обусловлена тем, что российская ставка табачного акциза превышает показатель стран ЕАЭС на 39-50%. Из-за этого более дешевые сигареты завозят из таких государств, как Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия.

Ранее в Счетной палате проанализировали повышение заработной платы медицинским работникам за счет дополнительных средств. Оказалось, что от общего объема было задействовано лишь 2,7%.