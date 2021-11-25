Гинцбург: назальная вакцина от COVID-19 не вызывает побочных эффектов

Москва, 25 ноября. Ученые не увидели побочные эффекты после применения назальной вакцины от COVID-19, заявил глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

Назальная вакцина является безопасной для людей с аллергией. Ее можно использовать вне фазы обострения заболевания, как и любой другой препарат, отметил Гинцбург в беседе с ТАСС.

«Пока что мы не видим у назальной вакцины побочных эффектов. Эффективность нужно будет проверять», — заявил ученый.

Минздрав России ранее разрешил Центру им. Гамалеи начать вторую фазу клинических испытаний вакцины от коронавируса в форме спрея для носа. По словам Гинцбурга, новый препарат не станет заменой инъекционной прививки, а лишь дополнит ее в качестве дополнительного барьера на пути инфекции.

Президент РФ Владимир Путин уже попробовал назальную вакцину от COVID-19. Он сделал это на следующий день после ревакцинации препаратом «Спутник Лайт».