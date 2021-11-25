Посол России в США Антонов осудил Вашингтон за экспортные санкции против МФТИ

Москва, 25 ноября. Соединенные Штаты Америки продолжают разрушать связи с Россией в несвязанных с политикой областях. На это указал посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Он отреагировал на решение минторга США внести Московский физико-технический институт (МФТИ) в список «конечных военных пользователей». Ограничения подразумевают усиление экспортного контроля.

«Администрация (США. — Прим.ФАН.) продолжает деструктивную линию на разрушение связей в областях, которые к политике не имеют никакого отношения. Заявления о том, что МФТИ является "конечным военным пользователем", не выдерживают критики», — отметил руководитель российской дипмиссии.

США в очередной раз решили не объяснять причину введения санкций. Эти бездоказательно объявленные рестрикции стали очередной «упущенной возможностью для нормализации двусторонних связей» с Россией.

Анатолий Антонов ранее раскритиковал США за новые рестрикции в отношении газопровода «Северный поток — 2». Он уверен, что действия Вашингтона «подрывают принципы свободного рынка».