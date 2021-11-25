Басманный суд арестовал главу «Газпром газораспределение Краснодар» Руднева

Москва, 25 ноября. Гендиректор «Газпром газораспределение Краснодар» Алексей Руднев и еще три человека арестованы по делу о получении коммерческого подкупа. Сумма последнего превышает 20 млн рублей.

Решение об аресте принято Басманным судом Москвы. Следствие считает, что фигуранты получали незаконное вознаграждение от бизнесменов за подключение объектов жилой и коммерческой недвижимости к газовым сетям. Вместе с этим они брали деньги за согласование актов ввода в эксплуатацию газораспределительных сетей на территории Кубани.

Уголовное дело возбуждено против самого Руднева, его заместителя в акционерном обществе Александра Савостьянова, а также заместителей директоров филиалов общества в Сочи, Геленджике, Анапе и Краснодаре: Алексея Петрова, Олега Буткевича, Станислава Бариева и Константина Лютого. Сейчас они находятся в статусе подозреваемых.

Суд в Дагестане ранее оправдал чиновника, который обвинялся в хищении почти 900 миллионов бюджетных рублей. Речь идет о Тимуре Сулейманове, который ранее возглавлял отдел регионального минобрнауки.