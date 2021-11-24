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Google начал переносить серверы в Россию из-за закона о персональных данных

  /   Обновлено: 25 ноября 2021 00:16
Общество
Google начал переносить серверы в Россию из-за закона о персональных данных
pixabay.com

Москва, 25 ноября. Американская компания Google уже хранит свои данные в российских дата-центрах. Это является условием закона о персональных данных, который начнет действовать через пять месяцев.

Тема переноса серверов американской компании в Россию обсуждалась еще в конце марта в рамках совещания Минкомсвязи. Участниками мероприятия тогда стали замглавы ведомства Алексей Соколов и Рашид Исмаилов, руководитель Ассоциации участников отрасли ЦОД Алексей Дегтярев, и владельцы российских дата-центров, передает РБК.

«Компания Google (теперь — Прим. ФАН) является нашим клиентом. У нас режимное полугосударственное предприятие», — заявил тогда один из участников совещания, предположительно, сотрудник Ростелекома.

Генеральный директор StoreData Антон Платонов уточнил, что Google начала подписывать договоры на размещение оборудования в России больше года назад. На сегодняшний день в распоряжении компании имеются десятки стоек в российских дата-центрах, заключил он.

Ранее представители офиса американской компании удалили часть вариантов автоматических запросов в поисковике о некорректных подсказках на тему вакцинации. Как объяснили в Google, некоторые советы не соответствовали внутренней политике компании.

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