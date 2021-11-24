Администрация президента США намерена исключить санкции против «Северного потока — 2»

Вашингтон, 24 ноября. Президент Соединенных Штатов Джо Байден добивается исключения санкций против российского газопровода «Северный поток — 2» из оборонного бюджета государства. Об этом сообщило издание Foreign Policy.

Соответствующего результата администрация президента намерена добиться при помощи своих сторонников-демократов в конгрессе. Согласно материалу издания, госсекретарь США Энтони Блинкен вместе с другими чиновниками лично обращались к некоторым конгрессменам, убеждая их отменить поправки к оборонному бюджету страны касательно санкций против «Северного потока — 2».

Таким образом администрация Байдена пытается снять ограничения против связанных с российским газопроводом компаний. Как отметили авторы Foreign Policy, это вызвало серьезное возмущение у состоящих в конгрессе республиканцев.

При этом, как сообщил ранее Блинкен, руководство страны ввело санкции против компании Transadria и судна Marlin за связь со строительством «Северного потока — 2». В Госдепе отметили, что намерены продолжить оказывать давление на российский газопровод.