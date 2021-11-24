Захарова раскритиковала США за игнорирование преступлений украинских хакеров

Москва, 24 ноября. Западная пресса решила оставить без внимания инцидент с поимкой хакерских групп, членами которых оказались граждане Украины. На это обратила внимание официальный представитель МИД России Мария Захарова в своих соцсетях.

Европол и Евроюст провели крупную операцию по аресту хакеров, жертвами которых стали несколько тысяч жителей как минимум 71 страны. Общий ущерб от деятельности мошенников составил 120 миллионов долларов. Предполагается, что арестованные аферисты причастны к кибератаке на учреждения промышленного гиганта Norsk Hydro в США и Европе.

«Но где же заявления западных партнеров об "украинских хакерах" и осуществляемых ими атаках? Где угрозы санкций за то, что Киев "много лет не борется с IT-преступлениями, предположительно осуществляемыми с национальной территории при попустительстве национальных спецслужб"?» — поинтересовалась Захарова.

Она пояснила, что в США прекрасно знают «о существовании нерусских хакеров». В поимке аферистов принимали участие и сотрудники ФБР.

Российского хакера Владимира Дунаева ранее экстрадировали в США из Южной Кореи. Уроженцу Якутска грозит 60 лет тюремного заключения.