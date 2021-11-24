Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 ноября 00:39
00:37
Общество
Премьерный показ концерта «Час пробил» прошел в Петербурге
00:36
Экономика
Бюджет России потерял 295,6 млрд рублей из-за нелегальной продажи табака с 2016 года
00:35
Общество
Гинцбург: назальная вакцина от COVID-19 не вызывает побочных эффектов
00:22
Общество
Посол России в США Антонов осудил Вашингтон за экспортные санкции против МФТИ
00:09
Происшествия
Басманный суд арестовал главу «Газпром газораспределение Краснодар» Руднева
00:07
Общество
Daily Mail: новый потенциально опасный штамм коронавируса выявили в трех странах
00:02
Экономика
Политолог Скориков рассказал, что стоит за очередным траншем МВФ Украине
23:50
Общество
Google начал переносить серверы в Россию из-за закона о персональных данных
23:41
Экономика
Администрация президента США намерена исключить санкции против «Северного потока — 2»
23:37
Политика
Захарова раскритиковала США за игнорирование преступлений украинских хакеров
Все новости

Захарова раскритиковала США за игнорирование преступлений украинских хакеров

Политика
Захарова раскритиковала США за игнорирование преступлений украинских хакеров
politexpert.net  /  Евгений Зайцев

Москва, 24 ноября. Западная пресса решила оставить без внимания инцидент с поимкой хакерских групп, членами которых оказались граждане Украины. На это обратила внимание официальный представитель МИД России Мария Захарова в своих соцсетях.

Европол и Евроюст провели крупную операцию по аресту хакеров, жертвами которых стали несколько тысяч жителей как минимум 71 страны. Общий ущерб от деятельности мошенников составил 120 миллионов долларов. Предполагается, что арестованные аферисты причастны к кибератаке на учреждения промышленного гиганта Norsk Hydro в США и Европе.

«Но где же заявления западных партнеров об "украинских хакерах" и осуществляемых ими атаках? Где угрозы санкций за то, что Киев "много лет не борется с IT-преступлениями, предположительно осуществляемыми с национальной территории при попустительстве национальных спецслужб"?» — поинтересовалась Захарова.

Она пояснила, что в США прекрасно знают «о существовании нерусских хакеров». В поимке аферистов принимали участие и сотрудники ФБР.

Российского хакера Владимира Дунаева ранее экстрадировали в США из Южной Кореи. Уроженцу Якутска грозит 60 лет тюремного заключения.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Захарова раскритиковала США за игнорирование преступлений украинских хакеров
украина захарова хакеры
Комментировать