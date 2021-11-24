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Две баржи сели на мель в проливе Баренцева моря

Происшествия
Две баржи сели на мель в проливе Баренцева моря
pixabay.com

Нарьян-Мар, 24 ноября. Судна сели на мель во время буксировки в районе пролива Карские Ворота (Баренцево море). В Главном управлении МЧС РФ по Ненецкому автономному округу сообщили, что на борту двух барж находится экипаж из десяти человек.

Инцидент зафиксирован в 19 км от острова Вайгач. К месту происшествия выдвинулось судно из порта в Мурманске, передает ТАСС.

«При буксировке судном двух барж произошла посадка на мель, (на борту. — Прим. ФАН) 10 человек экипажа», — сообщили в ГУ МЧС.

В результате ЧП никто не пострадал. По факту произошедшего организовали проверку.

Несколькими днями ранее в Баренцевом море подводные лодки Северного флота провели маневры с торпедными стрельбами. Субмарины осуществили маневрирование и отработали тактику противолодочных действий.

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