Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 ноября 00:39
00:37
Общество
Премьерный показ концерта «Час пробил» прошел в Петербурге
00:36
Экономика
Бюджет России потерял 295,6 млрд рублей из-за нелегальной продажи табака с 2016 года
00:35
Общество
Гинцбург: назальная вакцина от COVID-19 не вызывает побочных эффектов
00:22
Общество
Посол России в США Антонов осудил Вашингтон за экспортные санкции против МФТИ
00:09
Происшествия
Басманный суд арестовал главу «Газпром газораспределение Краснодар» Руднева
00:07
Общество
Daily Mail: новый потенциально опасный штамм коронавируса выявили в трех странах
00:02
Экономика
Политолог Скориков рассказал, что стоит за очередным траншем МВФ Украине
23:50
Общество
Google начал переносить серверы в Россию из-за закона о персональных данных
23:41
Экономика
Администрация президента США намерена исключить санкции против «Северного потока — 2»
23:37
Политика
Захарова раскритиковала США за игнорирование преступлений украинских хакеров
Все новости

Дончанин сломал дрон ВСУ костылем и спас местных жителей от теракта

  /   Обновлено: 24 ноября 2021 23:29
Армия
Дончанин сломал дрон ВСУ костылем и спас местных жителей от теракта
Пресс-служба президента Украины

Донецк, 24 ноября. Украинская армия совершила очередную попытку теракта на территории ДНР. Атаку сорвал местный житель, который уничтожил беспилотник, разбив его лопасти костылями.

Накануне ВСУ направили к Донецку беспилотник с тремя самодельными бомбами. Народная милиция ДНР смогла подбить БПЛА, и он начал падать в районе школы в Донецком поселке шахты им. Абакумова.

Одна бомба на беспилотнике успела взорваться, однако никто из местных жителей ранений не получил. После приземления дрон заметил дончанин. Когда БПЛА начал вновь подниматься, мужчина сломал костылями работающие лопасти и вызвал специалистов. По прибытии они обезвредили оставшиеся бомбы.

«Увидел, что у него восемь лопастей, две из них не работало. Я их все костылем и поломал», — поделился местный житель.

Местные дети также поделились, что для них теракты уже не являются чем-то из ряда вон выходящим. По их словам, горожане уже привыкли к агрессии со стороны ВСУ.

«Стреляют довольно часто. Привыкли», — рассказали ученики местной школы.

Летательный аппарат R-18 был снаряжен бомбами с металлическими поражающими элементами. Донецкие саперы сообщили, что характер взрывных устройств свидетельствует о том, что украинские солдаты хотели атаковать места скопления людей.

Вернуться назад
Все новости / Армия / Дончанин сломал дрон ВСУ костылем и спас местных жителей от теракта
украина всу донецк бпла донецкая народная республика костыль
Комментировать