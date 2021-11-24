Дончанин сломал дрон ВСУ костылем и спас местных жителей от теракта

Донецк, 24 ноября. Украинская армия совершила очередную попытку теракта на территории ДНР. Атаку сорвал местный житель, который уничтожил беспилотник, разбив его лопасти костылями.

Накануне ВСУ направили к Донецку беспилотник с тремя самодельными бомбами. Народная милиция ДНР смогла подбить БПЛА, и он начал падать в районе школы в Донецком поселке шахты им. Абакумова.

Одна бомба на беспилотнике успела взорваться, однако никто из местных жителей ранений не получил. После приземления дрон заметил дончанин. Когда БПЛА начал вновь подниматься, мужчина сломал костылями работающие лопасти и вызвал специалистов. По прибытии они обезвредили оставшиеся бомбы.

«Увидел, что у него восемь лопастей, две из них не работало. Я их все костылем и поломал», — поделился местный житель.

Местные дети также поделились, что для них теракты уже не являются чем-то из ряда вон выходящим. По их словам, горожане уже привыкли к агрессии со стороны ВСУ.

«Стреляют довольно часто. Привыкли», — рассказали ученики местной школы.

Летательный аппарат R-18 был снаряжен бомбами с металлическими поражающими элементами. Донецкие саперы сообщили, что характер взрывных устройств свидетельствует о том, что украинские солдаты хотели атаковать места скопления людей.