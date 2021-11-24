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19FortyFive: Россия превратит танки Т-72 в настоящих «охотников-убийц»

Армия
19FortyFive: Россия превратит танки Т-72 в настоящих «охотников-убийц»
Пресс-служба Балтийского флота

Вашингтон, 24 ноября. Россия не собирается отправлять в отставку своего ветерана Т-72. Пройдя модернизацию, этот 50-летний танк станет настоящим охотником-убийцей, уверен военный аналитик и бывший офицер армии США Брент Иствуд.

Т-72 все еще востребован в российской армии, как и во времена СССР. Эта боевая машина в годы холодной войны была грозным оружием Москвы против НАТО. Сейчас на вооружении РФ находится около двух тысяч единиц танков-ветеранов, передает «ПолитРоссия».

Министр обороны Сергей Шойгу еще в прошлом году распорядился модернизировать Т-72 до версии Т-72Б3М. Машина получит новую усовершенствованную 125-миллиметровую основную пушку 2A46M5, которая станет ее главным козырем.

«Это орудие делает старый российский танк достойным конкурентом многим основным боевым танкам разных стран мира... Т-72 изначально создавался для сопровождения пехоты, однако впечатляющий пакет модернизации поможет ему сменить роль и превратиться в настоящего охотника-убийцу», — уверен Иствуд.

Эксперт американского издания 19FortyFive ранее объяснил, какую опасность для противников России представляет подводный ядерный беспилотник «Посейдон». В прессе его уже окрестили «оружием судного дня», радиус действия которого ограничен всего лишь Мировым океаном.

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россия т-72 танки брент иствуд
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