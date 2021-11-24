Минимум 27 нелегальных мигрантов погибли из-за крушения лодки в проливе Ла-Манш

Париж, 24 ноября. Порядка 27 незаконных мигрантов утонули из-за перевернувшейся лодки у берегов Франции в проливе Ла-Манш. Об этом сообщили местные правоохранители.

Погибшие мигранты пытались переплыть Ла-Манш, чтобы попасть в Великобританию. Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен отправился в Кале, чтобы лично контролировать следствие.

«Крушение лодки в водах Ла-Манша — трагедия», — написал в своем Twitter находящийся на самоизоляции глава французского правительства Жан Кастекс.

После трагедии премьер-министр страны Борис Джонсон обратился к европейским коллегам. Он призвал усилить борьбу с преступными группировками, нелегально переправляющими мигрантов в Великобританию

Недавно представители правозащитной организации Human Rights Watch заявили, что кризис с мигрантами на белорусско-польской границе является надуманным. Они также призвали правительства стран как можно скорее разрешить ситуацию.