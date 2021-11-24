Латвийский журналист Филей: мастера микрофонов из США запугивают граждан «агрессией России»

Рига, 24 ноября. Американские телеканалы в очередной раз запугали граждан США «войной России с Украиной». Эта информация рассмешила журналиста из Латвии Александра Филея.

Он прокомментировал один из материалов популярного в США телеканала CNN. Во время передачи «красивая девушка с белым фломастером в руках» начертила на школьной доске карту Украины и показала стрелочками, куда российские войска якобы будут заходить.

«Уже точно известно время и направление вторжения России на Украину. В общем, камера CNN поработала на славу. Не отстают и другие мастера микрофонов», — написал Филей на своей странице в социальной сети Facebook.

Обозреватель отметил, что западный политический медиа мейнстрим не показал ничего нового. Журналисты активно нагнетают ситуацию, демонстрируя жителям страны карты, диспозиции и схемы. За такие материалы, по словам Филея, американские корреспонденты давно должны были получить «Оскар».

«Можно пойти еще дальше и сделать как в Глейвице. Найти российскую военную форму, смастерить муляж танка, передвинуть артиллерийские установки — и все готово», — посмеялся обозреватель.

В контексте нагнетания ситуации не отстает и украинская сторона. Так, Киев вместе с зарубежными партнерами создал план широкомасштабной обороны и «контрнаступления по отдельным направлениям» на случай войны с Россией. Украина рассматривает девять вариантов на случай «нападения» Москвы.