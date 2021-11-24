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Академик РАН Голухова объяснила важность применения вакцины для подростков «Спутник М»

  /   Обновлено: 24 ноября 2021 23:01
Общество
Академик РАН Голухова объяснила важность применения вакцины для подростков «Спутник М»
Федеральное агентство новостей

Москва, 24 ноября. Подростки, страдающие ожирением или сахарным диабетом, находятся в зоне риска в условиях распространения коронавирусной инфекции. В связи с этим необходимо обезопасить несовершеннолетних от COVID-19.

Минздрав России недавно зарегистрировал вакцину от коронавируса «Спутник М», предназначенную для подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Применение этого препарата позволит значительно снизить количество заражений среди несовершеннолетних с высокими рисками инфицирования, заявила академик РАН, директор Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева Елена Голухова.

«Дети болеют с развитием мультисистемного воспаления, это достаточно опасно — повреждение коронарных сосудов, других органов и систем. В группе риска мы должны иметь возможность детей обезопасить, конечно же, при согласии их родителей», — отметила врач в беседе с RT.

Российские медики в период с октября по ноябрь 2021 года стали чаще диагностировать COVID-19 у детей. Голухова отметила, что процент подростков, имеющих факторы риска инфицирования, довольно высокий.

Вице-премьер России Татьяна Голикова ранее анонсировала процесс регистрации детской вакцины от коронавируса «Спутник V». Препарат будет вводиться в два этапа с перерывом в 21 день. Для вакцинации детей от 12 до 15 лет будет требоваться согласие родителей.

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