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Пассажирский микроавтобус сбил лося на дороге в Тверской области

  /   Обновлено: 24 ноября 2021 22:57
Происшествия
Пассажирский микроавтобус сбил лося на дороге в Тверской области
vologda-oblast.ru  /  Официальный портал Правительства Вологодской области

Тверь, 24 ноября. Авария произошла в Удомельском районе Тверской области. Водитель за рулем микроавтобуса столкнулся с лосем, сообщили в региональном УГИБДД.

Столкновение произошло на 11 километре дороги Починок — Удомля. Водитель Volkswagen Transporter сбил лося, выскочившего на дорогу. В результате ДТП пострадала пассажирка микроавтобуса, рассказали в УГИБДД по Тверской области.

На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов и бригада скорой помощи. Пострадавшей поставили предварительный диагноз: рана подбородка и резаные раны рук. Подробности произошедшего и информация о других пассажиров уточняется.

Смертельная авария с участием лося произошла в Прикамье 16 ноября. Женщина за рулем Toyota Corolla сбила животное, от чего его отбросило в кювет. В результате ДТП сохатый погиб, а водитель отделалась травмами.

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