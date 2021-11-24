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Госдума может рассмотреть введение QR-кодов в общественных местах и транспорте

  /   Обновлено: 24 ноября 2021 22:50
Общество
Госдума может рассмотреть введение QR-кодов в общественных местах и транспорте
Невские Новости  /  Сергей Борода

Москва, 24 ноября. Депутаты Государственной думы на пленарном заседании, которое пройдет 16 декабря, могут рассмотреть в первом чтении законопроекты о введении QR-кодов в общественных местах и транспорте.

Соответствующие сведения следуют из проекта постановления о календаре рассмотрения вопросов палатой в период с 7 по 22 декабря. Изначально предложение введения обязательных QR-кодов, свидетельствующих о вакцинации от COVID-19, либо перенесенном заболевании, не были указаны в документе. Обновленная версия проекта была размещена в электронной базе Госдумы.

Как сообщили в профильных комитетах, данное предложение планируется рассмотреть по окончании срока рассылки в регионы для получения отзывов. Ранее комитет Государственной думы направил документ для обсуждения в российские субъекты, а также в Общественную, Счетную палаты РФ и Совет Федерации.

Однако введение QR-кодов отразилось на доходах торговых центров, снизив обороты магазинов, ресторанов и различных предприятий до 70%. В связи с этим Объединение торговых центров попросило у правительства льготы на компенсацию убытков.

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