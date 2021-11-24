Пекин, 24 ноября. США не смогут победить Россию даже при поддержке 60 союзных государств. Об этом заявили обозреватели китайского издания Baijiahao.

Они оценили военные потенциалы главных оппонентов на мировой арене — США и России. Вашингтон всячески пытается усилить свое влияние и подчиняет другие страны, превращая их в союзников. В списке сторонников Белого дома числятся около 60 государств, однако их верность и сила вызывает вопросы, передает «ПолитРоссия».

«Государства, лишенные собственной военной силы, позволяют Соединенным Штатам Америки прикрывать их своим "зонтиком". Однако за это им приходится расплачиваться. Ради своей выгоды США часто вредят партнерам, и это не может не вызывать неприязнь», — пояснили авторы материала.

Москва, в свою очередь доверят только двум союзникам — своим армии и флоту. Такую позицию вслед за Александром III озвучил президент России Владимир Путин. Именно поэтому глава государства в последнее время делает акцент на модернизации вооружений и развитии кадрового состава.

Аналитики Baijiahao ранее рассказывали, как Россия без единого выстрела нанесла США сокрушительный удар в Центральной Азии. Москва и Нью-Дели ведут активные переговоры о военном сотрудничестве в регионе, что противоречит амбициям Вашингтона.