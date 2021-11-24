Тренер «Наполи» Спаллетти не пожал руку наставнику «Спартака» Витории после матча ЛЕ

Москва, 24 ноября. Итальянский тренер Лучано Спаллетти, возглавляющий «Наполи», отказался от рукопожатия с наставником московского «Спартака» Руем Виторией после матча Лиги Европы, который завершился победой красно-белых со счетом 2:1.

Встреча группы C состоялась в среду в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена». После победы над неаполитанским клубом «Спартак» набрал семь очков и поднялся на первое место в квартете. По окончании матча главный тренер красно-белых хотел пожать руку своему визави, как это полагается по этикету, однако Спаллетти отверг предложение и ушел в подтрибунное помещение.

В послематчевом комментарии итальянский специалист рассказал, что совершил такой поступок из-за того, что Витория не поприветствовал его перед стартовым свистком арбитра.

«Почему не пожал руку Витории? Потому что он меня не поприветствовал перед началом. Когда вы встречаете гостей, вы их приветствуете сразу, а не после победы. Он был от меня в 10 метрах, но не поприветствовал. Я всегда приветствую гостей, поэтому так поступил в этот раз», — сказал Спаллетти.

Витория, в свою очередь, обвинил своего визави во лжи. Португальский тренер отметил, что ждал Спаллетти перед матчем, но тот появился после того, как прозвучал сигнал о начале встречи.

«Он соврал. Мы ждали тренера, но он появился после того, как началась игра. Такого рода действия, такая акция не говорит ничего. Спаллетти такой же тренер, как и я. Стоял возле скамейки "Наполи" 30 секунд перед матчем, но его не было. Он пришел, когда игра началась», — подчеркнул Витория.

Матч «Спартак» — «Наполи» завершился победой красно-белых со счетом 2:1. В составе московского клуба дублем отметился форвард Александр Соболев.