Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 ноября 23:11
23:03
Происшествия
Минимум 27 нелегальных мигрантов погибли из-за крушения лодки в проливе Ла-Манш
23:02
Политика
Латвийский журналист Филей: мастера микрофонов из США запугивают граждан «агрессией России»
23:00
Общество
Академик РАН Голухова объяснила важность применения вакцины для подростков «Спутник М»
22:57
Происшествия
Пассажирский микроавтобус сбил лося на дороге в Тверской области
22:50
Общество
Госдума может рассмотреть введение QR-кодов в общественных местах и транспорте
22:44
Политика
Baijiahao: США уступают России даже с учетом поддержки 60 союзников
22:34
Спорт
Тренер «Наполи» Спаллетти не пожал руку наставнику «Спартака» Витории после матча ЛЕ
22:29
Происшествия
Ресторан Kaif Моргенштерна закрыли на неопределенный срок после проверки
22:28
Происшествия
Истребители ВВС Израиля атаковали сирийские объекты
22:21
Весь мир
Аббас Джума осудил избирком Ливии за исключение Сейфа Каддафи из списка кандидатов в президенты
Все новости

Тренер «Наполи» Спаллетти не пожал руку наставнику «Спартака» Витории после матча ЛЕ

  /   Обновлено: 24 ноября 2021 22:34
Спорт
Тренер «Наполи» Спаллетти не пожал руку наставнику «Спартака» Витории после матча ЛЕ
fc-zenit.ru  /  официальный сайт фк «Зенит».

Москва, 24 ноября. Итальянский тренер Лучано Спаллетти, возглавляющий «Наполи», отказался от рукопожатия с наставником московского «Спартака» Руем Виторией после матча Лиги Европы, который завершился победой красно-белых со счетом 2:1.

Встреча группы C состоялась в среду в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена». После победы над неаполитанским клубом «Спартак» набрал семь очков и поднялся на первое место в квартете. По окончании матча главный тренер красно-белых хотел пожать руку своему визави, как это полагается по этикету, однако Спаллетти отверг предложение и ушел в подтрибунное помещение.

В послематчевом комментарии итальянский специалист рассказал, что совершил такой поступок из-за того, что Витория не поприветствовал его перед стартовым свистком арбитра.

«Почему не пожал руку Витории? Потому что он меня не поприветствовал перед началом. Когда вы встречаете гостей, вы их приветствуете сразу, а не после победы. Он был от меня в 10 метрах, но не поприветствовал. Я всегда приветствую гостей, поэтому так поступил в этот раз», — сказал Спаллетти.

Витория, в свою очередь, обвинил своего визави во лжи. Португальский тренер отметил, что ждал Спаллетти перед матчем, но тот появился после того, как прозвучал сигнал о начале встречи.

«Он соврал. Мы ждали тренера, но он появился после того, как началась игра. Такого рода действия, такая акция не говорит ничего. Спаллетти такой же тренер, как и я. Стоял возле скамейки "Наполи" 30 секунд перед матчем, но его не было. Он пришел, когда игра началась», — подчеркнул Витория.

Матч «Спартак» — «Наполи» завершился победой красно-белых со счетом 2:1. В составе московского клуба дублем отметился форвард Александр Соболев.

Вернуться назад
Все новости / Спорт / Тренер «Наполи» Спаллетти не пожал руку наставнику «Спартака» Витории после матча ЛЕ
футбол лига европы спартак рукопожатие спалетти наполи Витория
Комментировать