Премьерный показ концерта «Час пробил» прошел в Петербурге

Мировая премьера постановки «Час пробил» состоялась 24 ноября в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии имени Д. Д. Шостаковича. История о великом композиторе Николае Римском-Корсакове и его ученике Игоре Стравинском готовилась долгие месяцы. На сцене прозвучала ранее утерянная «Погребальная песнь».

По словам Андрея Логинова, автора произведения, которое легло в основу повествования, команде удалось передать на сцене ту атмосферу, которую он закладывал в новелле «Час пробил».

«Прекрасная команда, отличные актеры, которые отлично интерпретируют мотив произведения. Больше всего переживал, чтобы музыка и текст совпали, чтобы одно другому не мешало», — отмечает писатель.

Премьеру посетила и продюсер проекта Виолетта Пригожина. Она отметила, что на сцене выступил один из самых молодых коллективов — большей части музыкантов оркестра нет и 30 лет. Петербургский меценат сказала, что возрастное разнообразие можно было заметить также в зрительном зале.

«Я очень рада, что были гости разного возраста. Были и те, кто считает себя учителями, воспитывает молодое поколение: мамы, бабушки, преподаватели, врачи. Но я бесконечно рада, что пришли молодые. Очень довольна. Если они поймут и проникнутся идеей этого произведения, его чувствами, то мы, наверно, передадим какой-то опыт традиционных отношений учителя и ученика», — надеется она.

Однако коронавирусные ограничения не позволили попасть на концерт всем желающим. Допустимая наполняемость зала — лишь 75%. Однако организаторы заявили, что карантинные меры не испортили впечатления от постановки.

«Мы хотим поздравить тех зрителей, которые сегодня пришли, или еще увидят этот спектакль, прочитают где-то. Это возвращение прекрасного произведения Стравинского в Петербург, в стены Большого зала филармонии», — считает режиссер и продюсер Валерий Ткаченко.

Актеры Анна Мигицко и Иван Батаев признались, что еще на репетициях исполнение оркестра вызывало у них мурашки. После премьеры они сошли со сцены переполненными эмоциями.

«У меня нет слов. Это непередаваемо. Меня сейчас всю трясет от эмоций, от переполняющих чувств. Это потрясающе просто! Невероятно», — делится впечатлениями Анна.

Однако главные критики любого произведения — это зрители. По окончании концерта они честно рассказали о пережитом опыте.

«Неизвестная вещь Стравинского — конечно, это было интересно. До слез довели! Такая великолепная вещь! Это прозвучало как итог ко всему проекту. Поэтому было совершенно неожиданно и прекрасно!» — в слезах рассказывает зрительница Тамара Дроздова.

«Мне очень понравилось. У меня даже мурашки пошли от того, как все играли хорошо», — делится эмоциями школьник Дмитрий Иванюшин.