Ресторан Kaif Моргенштерна закрыли на неопределенный срок после проверки

Москва, 24 ноября. Ресторан российского рэпера Алишера Моргенштерна на Большой Дмитровке Kaif временно закрыли. Данные озвучил осведомленный информатор.

По предварительной информации, в здании прошла внеплановая проверка. После нее было установлено, что в баре ресторана производилась продажа нелегального алкоголя. У самого заведения лицензия на эту деятельность отсутствовала.

«Ресторан Kaif, принадлежащий Моргенштерну, закрылся после внеплановой проверки», — отметил информатор.

Днем председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что музыкант занимается торговлей наркотиками. После тиражирования этой информации Моргенштерн поспешил покинуть страну. Адвокат рэпера пока не подтвердил эту информацию.