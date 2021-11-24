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Ресторан Kaif Моргенштерна закрыли на неопределенный срок после проверки

Происшествия
Ресторан Kaif Моргенштерна закрыли на неопределенный срок после проверки
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Ведяшкин

Москва, 24 ноября. Ресторан российского рэпера Алишера Моргенштерна на Большой Дмитровке Kaif временно закрыли. Данные озвучил осведомленный информатор.

По предварительной информации, в здании прошла внеплановая проверка. После нее было установлено, что в баре ресторана производилась продажа нелегального алкоголя. У самого заведения лицензия на эту деятельность отсутствовала.

«Ресторан Kaif, принадлежащий Моргенштерну, закрылся после внеплановой проверки», — отметил информатор.

Днем председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что музыкант занимается торговлей наркотиками. После тиражирования этой информации Моргенштерн поспешил покинуть страну. Адвокат рэпера пока не подтвердил эту информацию.

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