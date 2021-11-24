Истребители ВВС Израиля атаковали сирийские объекты

Дамаск, 24 ноября. Минимум шесть истребителей из состава израильской авиации атаковали объекты на территории Сирии. Об этом сообщает Министерство обороны России.

Авиационный удар был нанесен из воздушного пространства Ливана. Состоящие на вооружении армии САР комплексы противовоздушной обороны «Бук-М2Э» и «Панцирь-С» ликвидировали 10 из 12 выпущенных израильских ракет.

«24 ноября с 02:28 до 02:38 шесть тактических истребителей F-16 ВВС Израиля из воздушного пространства Ливана нанесли удар двенадцатью управляемыми ракетами по объектам на территории сирийской провинции Хомс», — сообщили в Минобороны РФ.

Ранее авиация Израиля нанесла удар по инфраструктурным объектам сирийской провинции Хомс. В результате обстрела погибли двое мирных жителей, шесть военнослужащих армии САР получили ранения.