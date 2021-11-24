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Президент ЦАР повысит эффективность работы сотрудников административного аппарата страны

Весь мир
Президент ЦАР повысит эффективность работы сотрудников административного аппарата страны
Федеральное агентство новостей  /  Эрик Нгаба

Банги, 24 ноября. Президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера намерен повысить эффективность работы административного аппарата, сообщает Ndjoni Sango.

Гарант выразил недовольство тем, что на протяжении долгого времени сотрудники различных департаментов и ведомств ЦАР демонстрировали пренебрежительное отношение к служебным обязанностям, ленились, рано уходили домой, а также устраивали продолжительные обеденные перерывы.

«Со стороны президента и других официальных лиц сделано несколько замечаний. Он сообщил, что со сложившимся положением дел мы не сможем построить сильную республику, поэтому предложил вводить санкции против чиновников за систематические нарушения», — пишут журналисты издания.

Президент ЦАР повысит эффективность работы сотрудников административного аппарата страны
Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

Глава государства также заявил, что начнет лично контролировать работу госслужащих, обеспечивая тем самым строгое соблюдение законов. По мнению Туадера, центральноафриканцам необходимо ставить интересы нации выше личных, только это сможет гарантировать прочный мир, безопасность и развитие страны.

Ранее премьер-министр ЦАР Анри-Мари Дондра уже призвал чиновников к ответственному подходу в работе на благо жителей. Он также организовал семинар для укрепления потенциала властей. В настоящее время каждый департамент разрабатывает собственный план контроля за действиями сотрудников.

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