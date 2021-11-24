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Полпред России Грызлов: Киев срывает переговоры по урегулированию конфликта в Донбассе

Политика
Полпред России Грызлов: Киев срывает переговоры по урегулированию конфликта в Донбассе
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 24 ноября. Украинская сторона отказывается мирно разрешать конфликт в Донбассе и всячески срывает переговоры контактной группы. Об этом заявил полпред России Борис Грызлов после очередного заседания.

Киев продемонстрировал «явную и полную деградацию своей политической позиции». Он не намерен договариваться с другой стороной об урегулировании конфликта. Украинская делегация также полностью блокирует работу всей контактной группы.

«Замечание Донецка и Луганска о нежелании Киева вести предписанный Комплексом мер с марта 2015 года диалог о параметрах особого статуса было проигнорировано. Наша рекомендация сторонам обсудить имеющиеся в проектах дорожных карт параметры будущего режима сосуществования Украины и Донбасса была поддержана Донецком и Луганском, но отвергнута Киевом», — отметил Грызлов.

Полпред РФ в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины недавно защитил указ президента России Владимира Путина о помощи ДНР и ЛНР после критики со стороны Киева. Борис Грызлов назвал документ вынужденным ответом на действия украинской стороны, направленные на эскалацию конфликта в Донбассе.

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