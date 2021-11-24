Аббас Джума осудил избирком Ливии за исключение Сейфа Каддафи из списка кандидатов в президенты

Журналист-международник Аббас Джума резко отреагировал на публикацию предварительного списка кандидатов в президенты Ливии без Сейфа аль-Ислама Каддафи. По его словам, допуск премьер-министра переходного Правительства национального единства Абд аль-Хамида Дабибы к участию в плебисците является нарушением законодательства страны.

Высшая избирательная комиссия опубликовала итоговый список претендентов на пост главы государства по завершению регистрации, которая прекратилась 22 ноября. Документы подали 98 граждан, однако первичную проверку прошли только 73 человека.

Среди них оказались сложивший полномочия спикера Палаты представителей Агила Салех, главнокомандующий Ливийской национальной армии Халифа Хафтар, замглавы триполитанского Правительства национального согласия Ахмад Майтыг, экс-глава МВД ПНС Фатхи Башага, глава движения «Возрождения Ливии» Ареф ан-Найед и премьер Абд аль-Хамид Дабиба.

Федеральное агентство новостей /

Допуск премьер-министра ПНЕ до участия к президентским выборам является прямым нарушением законодательства страны. В статье 12 четко прописано, что действующий государственный служащий не имеет права баллотировать на пост главы государства. Для этого ему следовало сложить полномочия за три месяца до начала процесса голосования, запланированного на 24 декабря.

Аббас Джума считает допуск Абд аль-Хамида Дабибы до участия в плебисците неправомерным. ВИК Ливии внес его в итоговый список, нарушая закон.

Избирком также опубликовал перечисление 25 человек, которые не вошли в предварительный список кандидатов на президентские выборы. Среди них оказался Сейф аль-Ислам Каддафи и бывший глава МИД Восточного правительства Абд аль-Хади аль-Хувейдж.

Журналист-международник также отреагировал на недопуск сына убитого ливийского лидера до участия в выборах. По его словам, возвращение Сейфа аль-Ислама в политическую жизнь является естественным стечением обстоятельств на фоне происходящего в стране.

«Народ Ливии ждет от него многого. За ним его племя. Граждане видят в Сейфе аль-Исламе наследника своего отца, при котором такого бардака не было», — заключил он.

Представители Высшей избирательной комиссии уточнили, что после публикации предварительного списка у граждан есть 12 дней для подачи жалоб в отношении кандидатов в президенты. Их заявления готовы принять апелляционные суды, расположенные в Триполи, Бенгази, Сабхе, Мисурате, Тобруке, Аз-Завии, Гарьяне и других населенных пунктах. По завершению этого этапа ВИК обнародует окончательный список претендентов на пост главы государства.