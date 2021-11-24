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Чад строит военную базу для вторжения в Центральноафриканскую Республику

Весь мир
Чад строит военную базу для вторжения в Центральноафриканскую Республику
Федеральное агентство новостей (ФАН)  / 

 

 

Банги, 24 ноября. Власти Чада продолжают подготовку к вторжению в ЦАР. В четырех километрах к северо-западу от центральноафриканской деревни Средний Сидо появилась временная военная база, на которой происходит концентрация боевиков, сообщает NouvellesPlus.

Согласно заявлениям Нджамены, объект представляет собой лагерь беженцев, однако, как утверждают журналисты, на самом деле это прикрытие для полноценного полигона, где в будущем будут накапливаться радикалы.

«По данным чадских источников, он оборудовался "Международной организацией по миграции" — межправительственным агентством со штаб-квартирой в Женеве, связанным с Организацией Объединенных Наций. Однако никаких мигрантов там не будет, он создавался для боевиков.

В настоящее время там размещено около 100 палаток, а также выкопаны колодцы, установлены мобильные душевые, оборудованы выгребные ямы», — отмечают в издании.

По предварительной информации, база рассчитана на 1000 мест, в настоящее время на ее территории проживают несколько сотрудников, готовых в любой момент начать прием наемников.

Чад строит военную базу для вторжения в Центральноафриканскую Республику
Федеральное агентство новостей / Сергей Чемеков

«Мы обеспокоены появлением подобного объекта, его постройка указывает на реализацию стратегии вторжения», — заключили в СМИ.

Ранее стало известно, что французские спецслужбы сформировали в Чаде крупный военизированный отряд для полномасштабного наступления на ЦАР.

Кроме того, президент Пятой республики Эммануэль Макрон попытался скрыть визит председателя Переходного военного совета Чада Махамата Деби, сына экс-лидера африканской страны. Аналитики уверены, что стороны встретились для обсуждения новой стратегии по свержению легитимных властей в Банги.

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